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Халмурзаев выиграл бронзу на чемпионате мира в Венгрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, россиянин Хасан Халмурзаев завоевал бронзу на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).

Сегодня спортсмен из РФ победил Угоя Отгонбаатара из Монголии в весовой категории до 81 кг. Отметим, что вторая бронзовая медаль досталась Саеду Моллаеи.

Чемпионом мира стал Александр Вичерзак из Германии, который одолел итальянца Маттео Маркончини. 

Добавим, что Вичерзак поборол обоих российских дзюдоистов: в 1/16 финала – Алана Хубецова, а в полуфинале – Халмурзаева.

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