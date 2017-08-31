Вячеслав Буцаев: У меня есть понимание, на что способна команда из Сочи, но озвучивать не хочу

Бывший главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгром в Уфе от «Салавата Юлаева» (3:11).

- Не припомню, чтобы команда под моим руководством так проигрывала. Трудно найти какую-то одну причину разгрома. Что касается состава, то у половины игроков потенциал не известен. Раньше, когда я занимался селекцией, такого не было. На что способен этот ХК «Сочи»? У меня есть понимание, но выносить его на суд общественности, озвучивать не хочу.