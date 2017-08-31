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Вячеслав Буцаев: У меня есть понимание, на что способна команда из Сочи, но озвучивать не хочу

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгром в Уфе от «Салавата Юлаева» (3:11).

- Не припомню, чтобы команда под моим руководством так проигрывала. Трудно найти какую-то одну причину разгрома. Что касается состава, то у половины игроков потенциал не известен. Раньше, когда я занимался селекцией, такого не было. На что способен этот ХК «Сочи»? У меня есть понимание, но выносить его на суд общественности, озвучивать не хочу.

Матч

Салават Юлаев - ХК Сочи - 11:3 (4:1, 6:2, 1:0)

Голы:

Уэллман (Хомицкий, Лапенков), 3:12 (0:1). Макаров (Куляш, Лисин), 6:27 (1:1). Хартикайнен (Умарк, Ларсен), 8:44 (2:1). Фёдоров (Зубов), 16:16 (3:1). Кокарев (Зубов), 19:29 (4:1). Логинов (Арзамасцев), 23:48 (5:1). Ларсен (Скривенс), 24:17 (6:1). Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен), 26:00 (7:1). Бодров (Куляш, Лисин), 27:57 (8:1). Лисин (Бодров, Макаров), 31:19 (9:1). Коротков (Лазарев), 31:37 (10:1). Щегольков (Хомицкий, Щитов), 34:09 (10:2). Падакин 35:10 (10:3). Лисин (Куляш, Макаров), 50:51 (11:3).

Место и дата

31 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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