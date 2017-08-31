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Джон Джонс обратился к Богу после проваленного допинг-теста

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс оставил запись на своей странице в Twitter. Напомним, ранее американец провалил второй допинг-тест в профессиональной карьере.

«Моя жизнь принадлежит тебе. Да прибудет воля твоя», – написал боец.

Отметим, что Джонс не дал еще ни одного интервью или комментария после скандала. 

Напомним, в организме спортсмена был обнаружен стероид «туринабол». Он может быть отстранен на срок до четырех лет.

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