Джон Джонс обратился к Богу после проваленного допинг-теста

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс оставил запись на своей странице в Twitter. Напомним, ранее американец провалил второй допинг-тест в профессиональной карьере.

«Моя жизнь принадлежит тебе. Да прибудет воля твоя», – написал боец.

My life is Yours, let Your will be done.