Российские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Словению
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Словении в четвертьфинале чемпионата Европы, проходящего в польском Кракове.
Счет матча: 3-0 (25:17, 25:19, 25:19).
В полуфинале россияне 2 сентября встретятся с победителем пары Бельгия - Италия.
Вторую пару полуфиналистов составят победители матчей Германия - Чехия и Сербия - Болгария.
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