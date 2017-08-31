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Российские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Словению

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Словении в четвертьфинале чемпионата Европы, проходящего в польском Кракове.

Счет матча: 3-0 (25:17, 25:19, 25:19).

В полуфинале россияне 2 сентября встретятся с победителем пары Бельгия - Италия.

Вторую пару полуфиналистов составят победители матчей Германия - Чехия и Сербия - Болгария.

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