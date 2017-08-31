Вячеслав Буцаев: СКА лидер по праву, ЦСКА пока не впечатляет
Бывший главный тренер ЦСКА ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев – о записных фаворитах на стартовом отрезке чемпионата.
- Сильное впечатление оставляет СКА. Казалось, команда Олега Знарка потеряла лидеров Шипачева и Дадонова, но за счет командной работы удержалась на прежнем уровне. Питерцы поражают уверенностью и организацией игры. Они лидеры по праву. Могут запросто отдать в «Спартак» Хохлачева. Классных исполнителей у них в избытке. Чемпионы мира выходят в четвертом звене.
ЦСКА не впечатляет. Пока. В команде идет перестройка. Не все новички показывают то, что от них ждут. Но это нормальное явление. Посмотрим, как изменится игра после ноябрьской паузы.
Матч
Салават Юлаев - ХК Сочи - 11:3 (4:1, 6:2, 1:0)
Голы:
Уэллман (Хомицкий, Лапенков), 3:12 (0:1). Макаров (Куляш, Лисин), 6:27 (1:1). Хартикайнен (Умарк, Ларсен), 8:44 (2:1). Фёдоров (Зубов), 16:16 (3:1). Кокарев (Зубов), 19:29 (4:1). Логинов (Арзамасцев), 23:48 (5:1). Ларсен (Скривенс), 24:17 (6:1). Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен), 26:00 (7:1). Бодров (Куляш, Лисин), 27:57 (8:1). Лисин (Бодров, Макаров), 31:19 (9:1). Коротков (Лазарев), 31:37 (10:1). Щегольков (Хомицкий, Щитов), 34:09 (10:2). Падакин 35:10 (10:3). Лисин (Куляш, Макаров), 50:51 (11:3).
Место и дата
31 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция