Вячеслав Буцаев: СКА лидер по праву, ЦСКА пока не впечатляет

Бывший главный тренер ЦСКА ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев – о записных фаворитах на стартовом отрезке чемпионата.

- Сильное впечатление оставляет СКА. Казалось, команда Олега Знарка потеряла лидеров Шипачева и Дадонова, но за счет командной работы удержалась на прежнем уровне. Питерцы поражают уверенностью и организацией игры. Они лидеры по праву. Могут запросто отдать в «Спартак» Хохлачева. Классных исполнителей у них в избытке. Чемпионы мира выходят в четвертом звене.

ЦСКА не впечатляет. Пока. В команде идет перестройка. Не все новички показывают то, что от них ждут. Но это нормальное явление. Посмотрим, как изменится игра после ноябрьской паузы.