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Санта Крус и Марес выйдут на ринг 14 октября в рамках одного шоу

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона WBA Super в полулегком весе Лео Санта Круса провести бой против обладателя пояса WBA Regular Абнера Мареса.

Как сообщает Allboxing.ru, спортсмены решили поступить иначе. И Марес, и Санта Крус выйдут на ринг 14 октября в рамках одного боксерского шоу, но против разных соперников. Марес встретится с Андресом Гутьерресом, а Санта Крус с Крисом Авалосом. 

Отмечается, что если оба бойца одержат победы, то их поединок состоится в ближайшее время.

Напомним, что боксеры встречались в августе прошлого года и тогда Санта Крус победил решением судей по итогам двенадцати зрелищных раундов (117-111 дважды и 114-114) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в полулегком весе.

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