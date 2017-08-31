Родина уступила Свитолине во втором раунде US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго раунда US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Евгенией
Родиной и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой украинской теннисистки.
Итоговый счет матч - 6:4, 6:4 в пользу Свитолины.
Матч продолжался один
час и 23 минуты. Свитолина сделала четыре эйса при одном у соперницы. Обе
теннисистки допустили по две двойные ошибки. В следующем раунде с
победительницей пары Шелби Роджерс (США) – Дарья Гаврилова (Австралия).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Родина Е. (Россия) - 6:4, 6:4
Место и дата
31 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
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