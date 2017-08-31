Родина уступила Свитолине во втором раунде US Open

Семь ярких примеров того, как теннисисты, резко критиковавшие Шарапову, сами столкнулись с серьезными проблемами в карьере.

Шарапову ругать опасно! Как критики Марии угодили в кризис Семь ярких примеров того, как теннисисты, резко критиковавшие Шарапову, сами столкнулись с серьезными проблемами в карьере.

US Open. Второй раунд. Мужчины. Рублев – Димитров, Федерер – Южный и другие матчи. Онлайн

US Open. Второй раунд. Мужчины. Рублев – Димитров, Федерер – Южный и другие матчи. Онлайн Результаты матчей второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.

US Open. Второй раунд. Женщины. Свитолина – Родина, Нара – Кузнецова и другие матчи. Онлайн

US Open. Второй раунд. Женщины. Свитолина – Родина, Нара – Кузнецова и другие матчи. Онлайн Результаты матчей второго раунда US Open в женском одиночном разряде.

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о победах Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой.

«В третьем круге Маше будет легче». Колонка Анны Чакветадзе Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о победах Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой.