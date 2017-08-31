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«Торино» арендовал Ньянга у «Милана»

Источник:  ФК «Торино»Комментарии

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг перешел в «Торино», сообщается на официальном сайте туринского клуба.

«Торино» арендовал 22-летнего француза с правом выкупа.

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, сумма выкупа может составить 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что форварда пытался приобрести московский «Спартак», но футболист отказался от переезда в Россию.

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