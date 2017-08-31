Дзюба и Смолов остаются, Навас вернулся в «Рубин», Мевля перешел в «Зенит». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Артем Дзюба
на данный момент остается в «Зените», а Федор Смолов – в «Краснодаре».
2. Сесар Навас
вернулся в «Рубин».
3. «Суонси» арендовал
у «Баварии» Ренату Саншеша.
4. Алекс
Окслейд-Чемберлен перешел из «Арсенала» в «Ливерпуль».
5. «Лацио» приобрел
Луиша Нани.
6. Миха Мевля сменил «Ростов»
на «Зенит».
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