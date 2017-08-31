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Дзюба и Смолов остаются, Навас вернулся в «Рубин», Мевля перешел в «Зенит». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Артем Дзюба на данный момент остается в «Зените», а Федор Смолов – в «Краснодаре».

2. Сесар Навас вернулся в «Рубин».

3. «Суонси» арендовал у «Баварии» Ренату Саншеша.

4. Алекс Окслейд-Чемберлен перешел из «Арсенала» в «Ливерпуль».

5. «Лацио» приобрел Луиша Нани.

6. Миха Мевля сменил «Ростов» на «Зенит».

Текст дня: «В третьем круге Маше будет легче». Колонка Анны Чакветадзе

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