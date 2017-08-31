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Мевля официально заявлен за «Зенит»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-защитник «Ростова» Миха Мевля официально стал игроком петербургского «Зенита».

Стало известно, что примерно час назад в офис РФПЛ пришли документы на оформление нескольких футболистов, в числе которых исловенский защитник.

Напомним, ранее стало известно, что Мевля перебрался в «Зенит» за 8 миллионов евро и подписал с новым клубом 4-летний контракт.

Кроме того, 31 августа «Зенит» уже заявил трех молодых игроков – Константина КотоваНикиту Колдунова и Юрия Козлова.

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