Защитник молодежки ЦСКА Алибеков перешел в «Химки»

Защитник молодежной команды ЦСКА Муталип Алибеков перешел в «Химки».

«20-летний выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА с 2013 года защищал армейские цвета, а в молодежке дорос до статуса капитана. В сезоне-2017/18 Алибеков сыграл во всех восьми прошедших матчах молодежного первенства и забил четыре гола. Мы благодарим Муталипа за проведенное в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте красно-синих.