Молло стал игроком «Фулхэма»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Фулхэм». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт подписан на два года. Напомним, что ранее футболист расторг контракт с «Зенитом». Ранее сообщалось, что им интересуются «Нант» и «Карабах».

В текущем сезоне 28-летний Йоан Молло провел четыре матча за «Зенит» в ФНЛ и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне 20-летний Йоан Молло провел 20 матчей за «Зенит» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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