Молло стал игроком «Фулхэма»
Источник: ФК «Фулхэм»Комментарии
Бывший полузащитник «Зенита»
и «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Фулхэм». Об этом сообщает официальный
сайт английского клуба.
Контракт подписан на
два года. Напомним, что ранее футболист расторг контракт с «Зенитом». Ранее
сообщалось, что им интересуются «Нант» и «Карабах».
В текущем сезоне
28-летний Йоан Молло провел четыре матча за «Зенит» в ФНЛ и сделал одну
результативную передачу. В прошлом сезоне 20-летний Йоан Молло провел 20 матчей
за «Зенит» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.
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