Макси Лопес продолжит карьеру в «Удинезе», Теро перешел в «Фиорентину»

Аргентинский форвард Макси Лопес, ранее выступавший за «Торино», стал игроком «Удинезе». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Удине.

Детали сделки не разглашаются. При этом также указано, что нападающий «Удинезе» Сириль Теро переходит в «Фиорентину».

В прошедшем сезоне 33-летний Макси Лопес провел 18 матчей за «Торино» и забил три мяча.

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