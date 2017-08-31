Мбаппе стал игроком «ПСЖ»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе на правах аренды перешел в «ПСЖ». Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Сообщается, что аренда рассчитана до 30 июня 2018 года. После этого сезона «ПСЖ» будет обязан выкупить игрока. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за выкуп контракта Мбаппе 180 миллионов евро, но отложил подписание постоянного контракта из-за финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».