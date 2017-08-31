Молодежная сборная России ничьей с Арменией стартовала в отборочном цикле ЧЕ-2019
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Молодежная сборная России (U-21) сыграла вничью с командой Армении в своем первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.
Матч группы 7, прошедший в Москве, завершился со счетом 0:0.
Армения, ранее обыгравшая Гибралтар (3:0), лидирует в группе, в которую также входят Австрия, Македония и Сербия.
В следующем матче Россия 5 сентября примет Гибралтар, а Армения в тот же день сыграет дома с Македонией.
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