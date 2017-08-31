Молодежная сборная России ничьей с Арменией стартовала в отборочном цикле ЧЕ-2019

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев заявил, что команде не принципиально, против кого начинать играть в отборочном цикле к чемпионату Европы.

Илья Жигулев: России не важно, против кого начинать отборочный цикл

Илья Жигулев: России не важно, против кого начинать отборочный цикл Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев заявил, что команде не принципиально, против кого начинать играть в отборочном цикле к чемпионату Европы.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.

Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи c Арменией и Гибралтаром Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Армении и Гибралтара.

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019 Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Армении и Гибралтара.