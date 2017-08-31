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«Тракай» опроверг сообщение «Вардара» о переходе российского нападающего Максимова

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Македонский клуб «Вардар» объявил о переходе из литовского «Тракая» российского форварда Максима Максимова. «Тракай» в ответ заявил, что эта информация недостоверна.

«ФК «Тракай» заявляет, что Максим Максимов в настоящее время является игроком «Тракая», его контракт действует и еще не истек. Мы не получали от Максимова или его агента заявлений  о расторжении контракта. Также не было и официальных предложений от «Вардара». Мы не подписывали никаких договоров с этим клубом. Мы удивлены сообщением о переходе в «Вардар» и будем добиваться наказания тех, кто виновен в том, что случилось», - говорится в сообщении на сайте «Тракая».

Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин подписал контракт на три года.  В отборочных раундах Лиги Европы-2017/18 форвард забил семь мячей в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

«Вардар» в групповом этапе Лиги Европы встретится с «Зенитом», «Реал Сосьедадом» и «Русенборгом».

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