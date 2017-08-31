«Тракай» опроверг сообщение «Вардара» о переходе российского нападающего Максимова
Македонский клуб «Вардар»
объявил о переходе из литовского «Тракая» российского форварда Максима
Максимова. «Тракай» в ответ заявил, что эта информация недостоверна.
«ФК «Тракай» заявляет, что Максим Максимов в настоящее
время является игроком «Тракая», его контракт действует и еще не
истек. Мы не получали от Максимова или его агента заявлений о расторжении контракта. Также не было и
официальных предложений от «Вардара». Мы не подписывали никаких договоров с
этим клубом. Мы удивлены сообщением о переходе в «Вардар» и будем добиваться
наказания тех, кто виновен в том, что случилось», - говорится в сообщении на
сайте «Тракая».
Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин подписал контракт на три года. В
отборочных раундах Лиги Европы-2017/18 форвард забил семь мячей в шести матчах
и стал лучшим бомбардиром турнира.
«Вардар» в групповом этапе Лиги Европы встретится с «Зенитом», «Реал Сосьедадом» и «Русенборгом».