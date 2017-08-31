Белоруков доиграет сезон в «Амкаре» на правах аренды

«Амкар» внес в заявку на сезон РФПЛ защитника Дмитрия Белорукова, сообщается на официальном сайте лиги.

Как уточнила пресс-служба пермского клуба, 34-летний игрок «Динамо» проведет остаток сезона в уральской команде на правах аренды.

До перехода в столичный клуб в 2016 году Белоруков провел в составе «Амкара» 11 сезонов, в его послужном списке - 255 матчей в РФПЛ и 16 забитых мячей.

Таблица трансферов РФПЛ

