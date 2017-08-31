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Мутко заявил, что шокирован игрой российской молодежки с Арменией

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко крайне негативно оценил игру молодежной сборной России с командой Армении в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы- 2019 для игроков не старше 21 года.

Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Локомотив» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

«Не понравилось. Ни игра, вообще ничего. Только форма с гербом красивая. А пока я в шоке от такой игры. Что делать, не знаю. Да, первый матч, волнение. Против белорусов была другая команда. Я не понимаю, что здесь. Но дома терять с такой командой очки обидно. Как всегда этих очков и не хватит», - сказал Мутко.

Ранее в товарищеском матче молодежная сборная России со счетом 7:0 разгромила команду Белоруссии.

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