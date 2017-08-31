«Алавес» арендовал Бояна Кркича у «Сток Сити»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич перешел в «Алавес» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В текущем сезоне 27-летний Боян Кркич успел провести один матч за «гончаров». Напомним, что он является воспитанником «Барселоны» и начинал свою карьеру в этой команде.

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