«Алавес» арендовал Бояна Кркича у «Сток Сити»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич перешел в «Алавес» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В текущем сезоне 27-летний Боян Кркич успел провести один матч за «гончаров». Напомним, что он является воспитанником «Барселоны» и начинал свою карьеру в этой команде.
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