Ионов покинул «Динамо»
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Полузащитник
Алексей Ионов покинул московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт
клуба.
«В четверг, 31 августа, футбольный клуб «Динамо» Москва расторг контракт с Алексеем Ионовым по соглашению сторон. Футбольный клуб «Динамо» благодарит Алексея за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Ионов перейдет в «Ростов».
28-летний Алексей Ионов в составе бело-голубых выступал с 2013 года, а минувший сезон провел на правах аренды в ЦСКА. За «Динамо» в различных турнирах сыграл 99 матчей, забил 22 мяча.
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