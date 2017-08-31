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Ионов покинул «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Полузащитник Алексей Ионов покинул московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«В четверг, 31 августа, футбольный клуб «Динамо» Москва расторг контракт с Алексеем Ионовым по соглашению сторон. Футбольный клуб «Динамо» благодарит Алексея за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Ионов перейдет в «Ростов».

28-летний Алексей Ионов в составе бело-голубых выступал с 2013 года, а минувший сезон провел на правах аренды в ЦСКА. За «Динамо» в различных турнирах сыграл 99 матчей, забил 22 мяча.

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