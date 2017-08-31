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«Спартак» на выезде обыграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Спартаком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спартака».

В составе победителей отличились Лукаш Радил, Бен Максвелл и Вячеслав Лещенко. У «Динамо» гол в активе Никиты Евпалова.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает шестое место на Западе. У «Динамо» пять очков и восьмое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Р - Спартак - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы:

Радил (Максвелл), 42:40 (0:1 - мен.). Максвелл (Мирнов, Комаров), 46:33 (0:2 - бол.). Лещенко (Хохлачёв), 48:30 (0:3). Евпалов (Индрашис), 54:28 (1:3).

Место и дата

31 августа 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция


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