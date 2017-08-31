«Спартак» на выезде обыграл рижское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Спартаком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спартака».

В составе победителей отличились Лукаш Радил, Бен Максвелл и Вячеслав Лещенко. У «Динамо» гол в активе Никиты Евпалова.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает шестое место на Западе. У «Динамо» пять очков и восьмое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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