«Спартак» на выезде обыграл рижское «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Спартаком» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спартака».
В составе победителей отличились Лукаш Радил, Бен Максвелл и Вячеслав Лещенко. У «Динамо» гол в активе Никиты Евпалова.
«Спартак» набрал шесть очков и занимает шестое место на Западе. У «Динамо» пять очков и восьмое место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
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