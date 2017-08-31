«Ак Барс» одержал четвертую победу кряду, обыграв «Ладу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Андрей Марков, Андрей Попов, Михаил Глухов, Андрей Чибисов и Джастин Азеведу, у гостей - Денис Зернов и Кристапс Сотниекс.
Казанцы одержали четвертую победу в четырех матчах, их сегодняшние соперники в пяти встречах уступили трижды.
2 сентября «Ак Барс» примет ХК «Сочи», а «Лада» днем позже сыграет дома с «Амуром».
Матч
Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы:
Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).
Место и дата
31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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