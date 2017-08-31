«Ак Барс» одержал четвертую победу кряду, обыграв «Ладу»

«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Андрей Марков, Андрей Попов, Михаил Глухов, Андрей Чибисов и Джастин Азеведу, у гостей - Денис Зернов и Кристапс Сотниекс.

Казанцы одержали четвертую победу в четырех матчах, их сегодняшние соперники в пяти встречах уступили трижды.

2 сентября «Ак Барс» примет ХК «Сочи», а «Лада» днем позже сыграет дома с «Амуром».