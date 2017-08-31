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Владимир Юрзинов: Марков – это наше хоккейное достояние

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Прославленный тренер Владимир Юрзинов-старший поделился впечатлениями об игре защитника «Ак Барса» Андрея Маркова.

- Я никогда не сомневался в Маркове, но с волнением ждал его возвращения в Россию. Андрею трудно, но он и виду не подает. Марков - оплот «Ак Барса», стержень команды. Это понимает и Зинэтула Билялетдинов, сам породистый защитник и тренер. Марков прибавляет от матча к матчу. Это наше хоккейное достояние.

Матч

Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы:

Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).

Место и дата

31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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