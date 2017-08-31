Владимир Юрзинов: Марков – это наше хоккейное достояние

Прославленный тренер Владимир Юрзинов-старший поделился впечатлениями об игре защитника «Ак Барса» Андрея Маркова.

- Я никогда не сомневался в Маркове, но с волнением ждал его возвращения в Россию. Андрею трудно, но он и виду не подает. Марков - оплот «Ак Барса», стержень команды. Это понимает и Зинэтула Билялетдинов, сам породистый защитник и тренер. Марков прибавляет от матча к матчу. Это наше хоккейное достояние.