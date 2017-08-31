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Касаткина обыграла Макхэйл и вышла в третий раунд US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда US Open между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Кристиной Макхэйл завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной.

Матч продолжался один час и 27 минуты. Касаткина сделала три эйса при шести у соперницы. Обе соперницы допустили по четыре двойные ошибки. В следующем раунде Касаткина сыграет с Юлией Остапенко из Латвии.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Касаткина Д. (Россия) - МакХэйл К. (США) - 7:5, 6:3

Место и дата

31 августа 20:00, , Онлайн-трансляция


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