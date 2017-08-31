Касаткина обыграла Макхэйл и вышла в третий раунд US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
второго раунда US
Open между россиянкой Дарьей
Касаткиной и американкой Кристиной Макхэйл завершился победой российской теннисистки.
Итоговый счет матча – 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной.
Матч продолжался один час и 27 минуты. Касаткина сделала три эйса при шести у соперницы. Обе соперницы допустили по четыре двойные ошибки. В следующем раунде Касаткина сыграет с Юлией Остапенко из Латвии.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - МакХэйл К. (США) - 7:5, 6:3
Место и дата
31 августа 20:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически