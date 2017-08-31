Касаткина обыграла Макхэйл и вышла в третий раунд US Open

Матч второго раунда US Open между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Кристиной Макхэйл завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной.

Матч продолжался один час и 27 минуты. Касаткина сделала три эйса при шести у соперницы. Обе соперницы допустили по четыре двойные ошибки. В следующем раунде Касаткина сыграет с Юлией Остапенко из Латвии.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг