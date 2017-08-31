Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 0Словения
Хоккей  Динамо Рига1 : 3Спартак
Футбол  Болгария1 : 0Швеция
Баскетбол  Литва77 : 79Грузия
Хоккей  Ак Барс5 : 2Лада
Футбол  Франция1 : 0Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Митрюшкин: Вернуться в Россию мыслей нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вратарь молодежной сборной России и «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что намерен продолжать карьеру в Европе.

Напомним, голкипер перешел в швейцарский клуб в 2016 году из московского «Спартака».

«Сам для себя я понимаю, что прибавляю. За один сезон в «Сьоне» провел 53 игры, это хороший опыт. Будем двигаться дальше. Конечно, слежу за «Спартаком», переживаю. Но в Россию мыслей вернуться нет, хотелось бы продолжить свою карьеру в Европе. В ближайшее время в Россию 100% не вернусь, а буду строить карьеру в Европе. Предложения? Я игрок «Сьона», где я остаюсь на этот сезон», - сказал Митрюшкин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Салатич перешел из «Сьона» в «Уфу»Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Сьон» и стал игроком «Уфы». Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ.Митрюшкин в четвертый раз за шесть туров вошел в символическую сборную чемпионата ШвейцарииРоссийский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную шестого тура чемпионата Швейцарии. Об этом сообщает Blick.«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»«Сьон» дома сыграл вничью с «Люцерном» (1:1) в пятом туре чемпионата Швейцарии.Инвестиция или замена Жулио Сезару? Зачем «Бенфике» МитрюшкинИнвестиция или замена Жулио Сезару? Зачем «Бенфике» Митрюшкин«Советский спорт» рассказывает, зачем «Бенфике», главному поставщику дорогих игроков в топ-клубы, может понадобиться Антон Митрюшкин.«Бенфика» следит за МитрюшкинымГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин входит в число игроков, за которыми следит «Бенфика», сообщает Record.
Главные новости
Футбол
Франция – Голландия. Онлайн
Футбол
Мбаппе стал игроком «ПСЖ»
Футбол
Дзюба и Смолов остаются, Навас вернулся в «Рубин», Мевля перешел в «Зенит». Главные новости дня
Футбол
Антон Митрюшкин: Вернуться в Россию мыслей нет
Теннис
Касаткина обыграла Макхэйл и вышла в третий раунд US Open
Хоккей
«Спартак» на выезде обыграл рижское «Динамо»
Футбол
Ионов покинул «Динамо»
Футбол
«Алавес» арендовал Бояна Кркича у «Сток Сити»
Футбол
Мутко заявил, что шокирован игрой российской молодежки с Арменией
Футбол
Белоруков доиграет сезон в «Амкаре» на правах аренды
все новости
Сьон
Сьонкалендарьстатистика
Антон Митрюшкин
Антон Митрюшкинвсе новости