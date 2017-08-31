Антон Митрюшкин: Вернуться в Россию мыслей нет
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вратарь молодежной сборной России и «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что намерен продолжать карьеру в Европе.
Напомним, голкипер перешел в швейцарский клуб в 2016 году из московского «Спартака».
«Сам для себя я понимаю, что прибавляю. За один сезон в «Сьоне» провел 53 игры, это хороший опыт. Будем двигаться дальше. Конечно, слежу за «Спартаком», переживаю. Но в Россию мыслей вернуться нет, хотелось бы продолжить свою карьеру в Европе. В ближайшее время в Россию 100% не вернусь, а буду строить карьеру в Европе. Предложения? Я игрок «Сьона», где я остаюсь на этот сезон», - сказал Митрюшкин.
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