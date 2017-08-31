Антон Митрюшкин: Вернуться в Россию мыслей нет

Митрюшкин в четвертый раз за шесть туров вошел в символическую сборную чемпионата Швейцарии

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную шестого тура чемпионата Швейцарии. Об этом сообщает Blick.