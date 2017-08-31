Роналду забил в ворота Фарерских островов ударом в падении через себя (видео)

Полузащитник «Челси» Эден Азар в последний день трансферного окна рассказал о своем тайном желании.

«Думал о переходе в «Барселону». Азар признался, что хотел заменить Неймара Полузащитник «Челси» Эден Азар в последний день трансферного окна рассказал о своем тайном желании.