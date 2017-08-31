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Роналду забил в ворота Фарерских островов ударом в падении через себя (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Португалии открыл счет в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Фарерских островов. На третьей минуте он забил красивым ударом в падении через себя.

Отметим, что Роналду забил и второй мяч (с пенальти), а на данный момент португальцы ведут со счетом 2:1.

Матч

Португалия - Фарерские острова - 5:1 (2:1)

Голы

Роналду 3 (1:0). Роналду 28 (2:0 - пен.). Бальдвинссон 38 (2:1). Карвалью 58 (3:1). Роналду 65 (4:1). Оливейра 85 (5:1).

Состав

Португалия: Патрисиу, Фонте, Элизеу, Соареш, Пепе, Моутинью, Силва Б., Мариу, Карвалью, Роналду, Силва А.

Фарерские острова: Нильсен, Давидсен В., Грегерсен, Феро, Бальдвинссон, Ватинхаммар, Якобсен, Йоэнсен, Серенсен, Наес, Эдмундсон

Судья:

Срджан Йованович (Сербия)

Место и дата

31 августа 21:45, Драгау, Онлайн-трансляция

 

 


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