Роналду забил в ворота Фарерских островов ударом в падении через себя (видео)
Форвард
сборной Португалии открыл счет в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной
Фарерских островов. На третьей минуте он забил красивым ударом в падении через
себя.
Отметим, что Роналду забил и второй мяч (с пенальти), а на данный момент португальцы ведут со счетом 2:1.
Матч
Португалия - Фарерские острова - 5:1 (2:1)
Голы
Роналду 3 (1:0). Роналду 28 (2:0 - пен.). Бальдвинссон 38 (2:1). Карвалью 58 (3:1). Роналду 65 (4:1). Оливейра 85 (5:1).
Состав
Португалия: Патрисиу, Фонте, Элизеу, Соареш, Пепе, Моутинью, Силва Б., Мариу, Карвалью, Роналду, Силва А.
Фарерские острова: Нильсен, Давидсен В., Грегерсен, Феро, Бальдвинссон, Ватинхаммар, Якобсен, Йоэнсен, Серенсен, Наес, Эдмундсон
Судья:
Срджан Йованович (Сербия)
Место и дата
31 августа 21:45, Драгау, Онлайн-трансляция
🎥 VIDEO: Cristiano with a GOLAZO!!! 😍😍😍👏👏👏 [@WellDoneManny] pic.twitter.com/MiyyvGlJ4y— SocialRMadrid (@SocialRMadrid) 31 августа 2017 г.