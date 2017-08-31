Витсель забил роскошный мяч в ворота Гибралтара, после чего был удален (видео)
Полузащитник
сборной Бельгии Аксель Витсель забил в ворота сборной Гибралтара в квалификации
ЧМ-2018. Сделал он это красивым ударом в падении через себя.
Это был четвертый мяч бельгийцев в этой игре. Отметим, что уже на 40-й минуте Аксель был удален за грубую игру, но это не помешало бельгийцам повести со счетом 6:0 после первого тайма.
Матч
Бельгия - Гибралтар - 9:0 (6:0)
Голы
Мертенс 16 (1:0). Менье 18 (2:0). Лукаку 21 (3:0). Витсель 27 (4:0). Лукаку 38 (5:0). Азар Э. 45 (6:0). Менье 61 (7:0). Менье 67 (8:0). Лукаку 84 (9:0 - пен.).
Состав
Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, де Брюйне, Витсель, Азар Э., Карраско, Мертенс, Лукаку
Гибралтар: Ибраим, Гарсия, Чиполина Д., Кашаро Р., Эрнандес, Босио, Барнетт, Уокер, Маскареньяс, Кашаро К., Кашаро Л.
Удаления:
Судья:
Нил Дойл (Ирландия)
Место и дата
31 августа 21:45, Морис Дюфрен, Онлайн-трансляция
PERO QUÉ GOLAZAZAZO DE WITSELpic.twitter.com/u7LoghXqXe— VG SPORTS (@VGSports_) 31 августа 2017 г.