Витсель забил роскошный мяч в ворота Гибралтара, после чего был удален (видео)

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель забил в ворота сборной Гибралтара в квалификации ЧМ-2018. Сделал он это красивым ударом в падении через себя.

Это был четвертый мяч бельгийцев в этой игре. Отметим, что уже на 40-й минуте Аксель был удален за грубую игру, но это не помешало бельгийцам повести со счетом 6:0 после первого тайма.

PERO QUÉ GOLAZAZAZO DE WITSELpic.twitter.com/u7LoghXqXe — VG SPORTS (@VGSports_) 31 августа 2017 г.



