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Витсель забил роскошный мяч в ворота Гибралтара, после чего был удален (видео)

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель забил в ворота сборной Гибралтара в квалификации ЧМ-2018. Сделал он это красивым ударом в падении через себя.

Это был четвертый мяч бельгийцев в этой игре. Отметим, что уже на 40-й минуте Аксель был удален за грубую игру, но это не помешало бельгийцам повести со счетом 6:0 после первого тайма.

Матч

Бельгия - Гибралтар - 9:0 (6:0)

Голы

Мертенс 16 (1:0). Менье 18 (2:0). Лукаку 21 (3:0). Витсель 27 (4:0). Лукаку 38 (5:0). Азар Э. 45 (6:0). Менье 61 (7:0). Менье 67 (8:0). Лукаку 84 (9:0 - пен.).

Состав

Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, де Брюйне, Витсель, Азар Э., Карраско, Мертенс, Лукаку

Гибралтар: Ибраим, Гарсия, Чиполина Д., Кашаро Р., Эрнандес, Босио, Барнетт, Уокер, Маскареньяс, Кашаро К., Кашаро Л.

Удаления:

Витсель, 40 - Барнетт, 82

Судья:

Нил Дойл (Ирландия)

Место и дата

31 августа 21:45, Морис Дюфрен, Онлайн-трансляция


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