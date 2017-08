Голкипер сборной Гибралтара пропустил курьезный мяч от Мертенса (видео)

Вратарь сборной Гибралтара Дерен Ибрахим в матче против сборной Бельгии в квалификации ЧМ-2018 пропустил курьезный мяч. Автор гола – Дрис Мертенс.

После фланговой передачи от Мертенса Ибрахим пропустил мяч между ног. Это был первый гол в матче. После первого тайма бельгийцы ведут со счетом 6:0.

Not the most beautiful goal Mertens has scored, but it counts. 🤦🏼‍♂️ #BELGIB pic.twitter.com/bi5Res5D1c