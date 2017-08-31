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Голкипер сборной Гибралтара пропустил курьезный мяч от Мертенса (видео)

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь сборной Гибралтара Дерен Ибрахим в матче против сборной Бельгии в квалификации ЧМ-2018 пропустил курьезный мяч. Автор гола – Дрис Мертенс.

После фланговой передачи от Мертенса Ибрахим пропустил мяч между ног. Это был первый гол в матче. После первого тайма бельгийцы ведут со счетом 6:0.

 

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