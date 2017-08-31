Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 0Словения
Хоккей  Динамо Рига1 : 3Спартак
Футбол  Болгария3 : 2Швеция
Баскетбол  Литва77 : 79Грузия
Хоккей  Ак Барс5 : 2Лада
Футбол  Франция4 : 0Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова во втором круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся продолжался 2 часа 26 минут, - 7:5, 7:6 (7:3), 6:3.

Рублев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. У его соперника десять эйсов, одиннадцать ошибок на подаче и два брейка.

В следующем раунде Рублев встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Рублев А. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 7:5, 7:6, 6:3

Место и дата

31 августа 19:30, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касаткина обыграла Макхэйл и вышла в третий раунд US OpenМатч второго раунда US Open между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Кристиной Макхэйл завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной.Шарапову ругать опасно! Как критики Марии угодили в кризисШарапову ругать опасно! Как критики Марии угодили в кризисСемь ярких примеров того, как теннисисты, резко критиковавшие Шарапову, сами столкнулись с серьезными проблемами в карьере.Родина уступила Свитолине во втором раунде US OpenМатч второго раунда US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Евгенией Родиной и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матч - 6:4, 6:4 в пользу Свитолины.Сыграет ли Шарапова в России и кто заменит Вавринку? Главные вопросы SpbOpenСыграет ли Шарапова в России и кто заменит Вавринку? Главные вопросы SpbOpenПеред St. Petersburg Open-2017 организаторы намекали на приезд Шараповой и рассказали, чем ЧМ-2018 и Федерер мешают проведению турнира.US Open. Второй раунд. Мужчины. Рублев – Димитров, Федерер – Южный и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.
Футбол
Ионов заявлен за «Ростов»
Футбол
Муллин попал в заявку «Рубина» на сезон
Футбол
«Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландца Магнуссона
Теннис
Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US Open
все новости
Григор Димитров
Григор Димитроввсе новости
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ATP Tour
ATP Tour