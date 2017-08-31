Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US Open

Россиянин Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова во втором круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся продолжался 2 часа 26 минут, - 7:5, 7:6 (7:3), 6:3.

Рублев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. У его соперника десять эйсов, одиннадцать ошибок на подаче и два брейка.

В следующем раунде Рублев встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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Одиночный разряд

Второй круг