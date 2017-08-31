«Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландца Магнуссона

Исландский защитник Хердур Магнуссон перешел в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.

«Аренда рассчитана на один сезон. У «Ростова» будет первоочередное право выкупа игрока», - сказал источник.

24-летний Магнуссон принадлежит английскому «Бристоль Сити». В текущем сезоне он успел провести за команду два матча.

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