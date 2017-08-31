«Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландца Магнуссона
Исландский
защитник Хердур Магнуссон перешел в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает
ТАСС
со ссылкой на источник, близкий к клубу.
«Аренда рассчитана на один сезон. У «Ростова» будет первоочередное право выкупа игрока», - сказал источник.
24-летний Магнуссон принадлежит английскому «Бристоль Сити». В текущем сезоне он успел провести за команду два матча.
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