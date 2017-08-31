Сборная Бельгии отправила девять безответных мячей в ворота Гибралтара

Сборная Бельгии дома крупно обыграла команду Гибралтара в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Встреча 7-го тура в группе H завершилась со счетом 9:0.

У победителей отличились Томас Менье (18-я, 60-я и 67-я минуты), Ромелу Лукаку (21-я, 38-я и 84-я - с пенальти), Аксель Витсель (27-я), Эден Азар (45-я).

Еще один мяч в свои ворота на 15-й минуте забил игрок гостей Дерен Ибрахим.

Отметим, что на 40-й минуте с поля был удален Витсель. Гибралтар в конце игры тоже остался вдесятером: красную карточку получил Эрин Барнетт.



Бельгийцы одержали шестую победу и с 19 очками уверенно лидируют в группе. Их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла.

В следующем туре Бельгия 3 сентября сыграет на выезде с Грецией, а Гибралтар в тот же день примет Боснию и Герцеговину.