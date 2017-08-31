Сборная Бельгии отправила девять безответных мячей в ворота Гибралтара
Сборная Бельгии дома крупно обыграла команду Гибралтара в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Встреча 7-го тура в группе H завершилась со счетом 9:0.
У победителей отличились Томас Менье (18-я, 60-я и 67-я минуты), Ромелу Лукаку (21-я, 38-я и 84-я - с пенальти), Аксель Витсель (27-я), Эден Азар (45-я).
Еще один мяч в свои ворота на 15-й минуте забил игрок гостей Дерен Ибрахим.
Отметим, что
на 40-й минуте с поля был удален Витсель. Гибралтар в конце игры тоже остался вдесятером: красную карточку получил Эрин Барнетт.
Бельгийцы одержали шестую победу и с 19 очками уверенно лидируют в группе. Их сегодняшний соперник не набрал ни одного балла.
В следующем туре Бельгия 3 сентября сыграет на выезде с Грецией, а Гибралтар в тот же день примет Боснию и Герцеговину.
Матч
Бельгия - Гибралтар - 9:0 (6:0)
Голы
Мертенс 16 (1:0). Менье 18 (2:0). Лукаку 21 (3:0). Витсель 27 (4:0). Лукаку 38 (5:0). Азар Э. 45 (6:0). Менье 61 (7:0). Менье 67 (8:0). Лукаку 84 (9:0 - пен.).
Состав
Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, де Брюйне, Витсель, Азар Э., Карраско, Мертенс, Лукаку
Гибралтар: Ибраим, Гарсия, Чиполина Д., Кашаро Р., Эрнандес, Босио, Барнетт, Уокер, Маскареньяс, Кашаро К., Кашаро Л.
Удаления:
Судья:
Нил Дойл (Ирландия)
Место и дата
31 августа 21:45, Морис Дюфрен, Онлайн-трансляция