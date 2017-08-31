Португалия разгромила Фарерские острова благодаря хет-трику Роналду

Сборная Португалии дома крупно обыграла команду Фарерских островов в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Встреча 7-го тура в группе В завершилась со счетом 5:1.

У победителей отличились Криштиану Роналду (3-я, 29-я - с пенальти и 64-я минуты), Вилльям Карвалью (58-я) и Нелсон Оливейра (84-я), у гостей - Рогви Балдвинссон (38-я).

Португальцы с 18 очками по-прежнему занимают второе место в группе, на три балла отставая от швейцарцев. У Фарерских островов 5 очков и четвертая строчка.

В следующем туре Португалия 3 сентября сыграет на выезде с Венгрией, а ее сегодняшний соперник в тот же день примет Андорру.