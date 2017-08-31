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Португалия разгромила Фарерские острова благодаря хет-трику Роналду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Португалии дома крупно обыграла команду Фарерских островов в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Встреча 7-го тура в группе В завершилась со счетом 5:1.  

У победителей отличились Криштиану Роналду (3-я, 29-я - с пенальти и 64-я минуты), Вилльям Карвалью (58-я) и Нелсон Оливейра (84-я), у гостей - Рогви Балдвинссон (38-я).

Португальцы с 18 очками по-прежнему занимают второе место в группе, на три балла отставая от швейцарцев. У Фарерских островов 5 очков и четвертая строчка.

В следующем туре Португалия 3 сентября сыграет на выезде с Венгрией, а ее сегодняшний соперник в тот же день примет Андорру.

Матч

Португалия - Фарерские острова - 5:1 (2:1)

Голы

Роналду 3 (1:0). Роналду 28 (2:0 - пен.). Бальдвинссон 38 (2:1). Карвалью 58 (3:1). Роналду 65 (4:1). Оливейра 85 (5:1).

Состав

Португалия: Патрисиу, Фонте, Элизеу, Соареш, Пепе, Моутинью, Силва Б., Мариу, Карвалью, Роналду, Силва А.

Фарерские острова: Нильсен, Давидсен В., Грегерсен, Феро, Бальдвинссон, Ватинхаммар, Якобсен, Йоэнсен, Серенсен, Наес, Эдмундсон

Судья:

Срджан Йованович (Сербия)

Место и дата

31 августа 21:45, Драгау, Онлайн-трансляция

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