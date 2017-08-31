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Франция разгромила Голландию и лидирует в группе А квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Франции и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 4:0 в пользу сборной Франции.

В составе победителей отличились Анутан Гризманн, Тома Лемар (дважды) и Килиан Мбаппе. У голландцев на 62-й минуте был удален Кевин Строотман.

Сборная Франции с 16 очками лидирует в группе А. У голландцев десять очков и четвертое место. 3 сентября Франция примет Болгарию, а Голландия – Люксембург.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа А

7-й тур

Матч

Франция - Голландия - 4:0 (1:0)

Голы

Гризманн 14 (1:0). Лемар 73 (2:0). Лемар 88 (3:0). Мбаппе 90 (4:0).

Состав

Франция: Льорис, Умтити, Сидибе, Косьельни, Курзава, Лемар, Канте, Погба, Жиру (Мбаппе, 75), Гризманн (Фекир, 89), Коман (Ляказетт, 80)

Голландия: Силлессен, Блинд, де Врей, Худт, Снейдер (де Вильенья, 46), Промес, Роббен, Фосу-Менса, Вейналдум, Стротман, Янссен (ван Перси, 64)

Предупреждения:

Гризманн, 17; Курзава, 84; Ляказетт, 85 - Стротман, 57

Удаления:

нет - Стротман, 62

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

31 августа 21:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция


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