Франция разгромила Голландию и лидирует в группе А квалификации ЧМ-2018

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Франции и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 4:0 в пользу сборной Франции.

В составе победителей отличились Анутан Гризманн, Тома Лемар (дважды) и Килиан Мбаппе. У голландцев на 62-й минуте был удален Кевин Строотман.

Сборная Франции с 16 очками лидирует в группе А. У голландцев десять очков и четвертое место. 3 сентября Франция примет Болгарию, а Голландия – Люксембург.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа А

7-й тур