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Болгария обыграла Швецию и вышла на третье место в группе А квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Швеции завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Болгарии.

В составе победителей отличились Станислав Манолев, Георги Костадинов и Ивайло Чочев. У шведов забивали Микаэл Лустиг и Маркус Берг, а Эмиль Форсберг не реализовал пенальти (вратарь).

Сборная Болгарии набрала 12 очков и вышла на третье место в группе А, обогнав сборную Голландии. У сборной Швеции 13 очков и второе место. 3 сентября Болгария на выезде сыграет с Голландией, а Швеция – с Белоруссией.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа А

7-й тур

Матч

Болгария - Швеция - 3:2 (2:2)

Голы

Манолев 12 (1:0). Лустиг 29 (1:1). Костадинов 33 (2:1). Берг 44 (2:2). Чочев 79 (3:2).

Состав

Болгария: Илиев П., Занев, Манолев (Краев, 75), Чорбаджинский, Божиков, Миланов Г. (Неделев, 61), Чочев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Димитров, 83)

Швеция: Ольсен, Гранквист, Линделёф, Лустиг, Аугустинсон, Йоханссон (Арментерос, 85), Дурмаз (Классон, 82), Экдаль (Ларссон С., 70), Берг, Тойвонен, Форсберг

Незабитые пенальти

Форсберг (Швеция), 16

Предупреждения:

Божиков, 8; Костадинов, 16; Чорбаджинский, 88; Чочев, 90 - Тойвонен, 87

Место и дата

31 августа 21:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция


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