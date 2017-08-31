Болгария обыграла Швецию и вышла на третье место в группе А квалификации ЧМ-2018
Матч седьмого
тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Швеции
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Болгарии.
В составе победителей отличились Станислав Манолев, Георги Костадинов и Ивайло Чочев. У шведов забивали Микаэл Лустиг и Маркус Берг, а Эмиль Форсберг не реализовал пенальти (вратарь).
Сборная Болгарии набрала 12 очков и вышла на третье место в группе А, обогнав сборную Голландии. У сборной Швеции 13 очков и второе место. 3 сентября Болгария на выезде сыграет с Голландией, а Швеция – с Белоруссией.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа
А
7-й тур
Матч
Голы
Манолев 12 (1:0). Лустиг 29 (1:1). Костадинов 33 (2:1). Берг 44 (2:2). Чочев 79 (3:2).
Состав
Болгария: Илиев П., Занев, Манолев (Краев, 75), Чорбаджинский, Божиков, Миланов Г. (Неделев, 61), Чочев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Димитров, 83)
Швеция: Ольсен, Гранквист, Линделёф, Лустиг, Аугустинсон, Йоханссон (Арментерос, 85), Дурмаз (Классон, 82), Экдаль (Ларссон С., 70), Берг, Тойвонен, Форсберг
Незабитые пенальти
Форсберг (Швеция), 16
Предупреждения:
Божиков, 8; Костадинов, 16; Чорбаджинский, 88; Чочев, 90 - Тойвонен, 87
Место и дата
31 августа 21:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция