Болгария обыграла Швецию и вышла на третье место в группе А квалификации ЧМ-2018

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Швеции завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Болгарии.

В составе победителей отличились Станислав Манолев, Георги Костадинов и Ивайло Чочев. У шведов забивали Микаэл Лустиг и Маркус Берг, а Эмиль Форсберг не реализовал пенальти (вратарь).

Сборная Болгарии набрала 12 очков и вышла на третье место в группе А, обогнав сборную Голландии. У сборной Швеции 13 очков и второе место. 3 сентября Болгария на выезде сыграет с Голландией, а Швеция – с Белоруссией.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа А

7-й тур