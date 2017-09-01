Ансальди перешел в «Торино»

«Торино» арендовал у «Интера» защитника Кристиана Ансальди, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Соглашение рассчитано на два года с обязательством выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок может продолжить карьеру в «Валенсии».

Напомним, Ансальди стал двукратным чемпионом России в составе «Рубина», а после этого выступал за «Зенит».

Также аргентинец защищал цвета мадридского «Атлетико» и итальянского «Дженоа».