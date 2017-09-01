Ансальди перешел в «Торино»
Источник: ФК «Торино»Комментарии
«Торино» арендовал у «Интера» защитника Кристиана Ансальди, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Соглашение рассчитано на два года с обязательством выкупа футболиста.
Ранее сообщалось, что 30-летний игрок может продолжить карьеру в «Валенсии».
Напомним, Ансальди стал двукратным чемпионом России в составе «Рубина», а после этого выступал за «Зенит».
Также аргентинец защищал цвета мадридского «Атлетико» и итальянского «Дженоа».
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