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«Анжи» пополнился словенским защитником и отдал Карасева в аренду «СКА-Хабаровску»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Словенский защитник Мирал Самарджич подписал двухлетний контракт с «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинцев.

В своей карьере Самарджич выступал за словенские команды «Триглав» и «Марибор», молдавский «Шериф, хорватскую «Риеку» и китайский «Хэнань Цзянье». Последним клубом футболиста был «Акхисар Беледиеспор» из Турции.

Мирал является чемпионом Словении в составе «Марибора» и четырехкратным чемпионом Молдавии в составе «Шерифа».

Новичок «Анжи» в активе имеет матчи в составе юношеской, молодежной и национальной сборных Словении.

Сообщается, что махачкалинскую команду покинул Павел Карасев, который на правах аренды до конца сезона перешел в «СКА-Хабаровск».

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