«Анжи» пополнился словенским защитником и отдал Карасева в аренду «СКА-Хабаровску»
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Словенский защитник
Мирал Самарджич подписал двухлетний контракт с «Анжи», сообщает официальный
сайт махачкалинцев.
В своей карьере Самарджич выступал за словенские команды
«Триглав» и «Марибор», молдавский «Шериф, хорватскую «Риеку» и китайский
«Хэнань Цзянье». Последним клубом футболиста был «Акхисар Беледиеспор» из
Турции.
Мирал является чемпионом Словении в составе «Марибора» и
четырехкратным чемпионом Молдавии в составе «Шерифа».
Новичок «Анжи» в активе имеет матчи в составе юношеской,
молодежной и национальной сборных Словении.
Сообщается, что махачкалинскую команду покинул Павел Карасев, который на правах аренды до конца сезона перешел в «СКА-Хабаровск».
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