Южный уступил Федереру во втором круге US Open

читайте также

Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US Open Россиянин Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова во втором круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Касаткина обыграла Макхэйл и вышла в третий раунд US Open Матч второго раунда US Open между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Кристиной Макхэйл завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной.

Шарапову ругать опасно! Как критики Марии угодили в кризис Семь ярких примеров того, как теннисисты, резко критиковавшие Шарапову, сами столкнулись с серьезными проблемами в карьере.

Родина уступила Свитолине во втором раунде US Open Матч второго раунда US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Евгенией Родиной и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матч - 6:4, 6:4 в пользу Свитолины.