Южный уступил Федереру во втором круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Михаил Южный проиграл швейцарцу Роджеру Федереру во втором круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 3 часа 3 минуты, - 1:6, 7:6, 6:4, 4:6, 2:6.
Южный выполнил пять эйсов, восемь раз
ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. У его соперника двенадцать подач навылет и две двойные ошибки.
В следующем раунде турнира Федерер 1 сентября встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом.
Нью-Йорк
(США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Южный М. (Россия) - 6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2
Место и дата
31 августа 21:30, , Онлайн-трансляция
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