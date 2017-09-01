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Южный уступил Федереру во втором круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Михаил Южный проиграл швейцарцу Роджеру Федереру во втором круге Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 3 часа 3 минуты, - 1:6, 7:6, 6:4, 4:6, 2:6.

Южный выполнил пять эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. У его соперника двенадцать подач навылет и две двойные ошибки.  

В следующем раунде турнира Федерер 1 сентября встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Южный М. (Россия) - 6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2

Место и дата

31 августа 21:30, , Онлайн-трансляция



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