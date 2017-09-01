Эркка Вестерлунд: У наших хоккеистов было очень много энергии
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд – о победе
над командой «Сочи» (11:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– У наших хоккеистов было очень много энергии. Мы не так
хорошо играли последние два матча. Наши игроки были очень голодными, поэтому
показали такую хорошую игру. У нас еще много ресурсов и потенциала в этой
команде, если мы будем играть все вместе.
– В концовке второго
периода вы пропустили две шайбы.
– Да, последние пять минут второго периода были самым плохим отрезком в нашей игре сегодня. Но я рад, что в третьем периоде мы выглядели хорошо. Был баланс между защитой и нападением.
– Когда ждать
возвращения Максима Гончарова?
– Он начнет тренироваться с командой в понедельник. Когда сможет сыграть, я пока не знаю.
– Как вы настраивали
команду перед матчем после поражений в двух последних?
– Мотивация была уже в тех двух проигранных матчах.
– Прокомментируйте
слух о возможном появлении Атанасиу в «Салавате Юлаеве».
– Похоже, мне можете сказать больше, чем я знаю. (смеется)
– Планируете и дальше
ротировать нападающих?
– Если тройки постоянно играют вместе, это приносит результат.
– Вы помните, когда
ваша команда последний раз забивала больше 10 шайб за игру?
– Не помню. Это происходит не так часто.
Матч
Салават Юлаев - ХК Сочи - 11:3 (4:1, 6:2, 1:0)
Голы:
Уэллман (Хомицкий, Лапенков), 3:12 (0:1). Макаров (Куляш, Лисин), 6:27 (1:1). Хартикайнен (Умарк, Ларсен), 8:44 (2:1). Фёдоров (Зубов), 16:16 (3:1). Кокарев (Зубов), 19:29 (4:1). Логинов (Арзамасцев), 23:48 (5:1). Ларсен (Скривенс), 24:17 (6:1). Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен), 26:00 (7:1). Бодров (Куляш, Лисин), 27:57 (8:1). Лисин (Бодров, Макаров), 31:19 (9:1). Коротков (Лазарев), 31:37 (10:1). Щегольков (Хомицкий, Щитов), 34:09 (10:2). Падакин 35:10 (10:3). Лисин (Куляш, Макаров), 50:51 (11:3).
Место и дата
31 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция