Эркка Вестерлунд: У наших хоккеистов было очень много энергии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд – о победе над командой «Сочи» (11:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У наших хоккеистов было очень много энергии. Мы не так хорошо играли последние два матча. Наши игроки были очень голодными, поэтому показали такую хорошую игру. У нас еще много ресурсов и потенциала в этой команде, если мы будем играть все вместе.

– В концовке второго периода вы пропустили две шайбы.

– Да, последние пять минут второго периода были самым плохим отрезком в нашей игре сегодня. Но я рад, что в третьем периоде мы выглядели хорошо. Был баланс между защитой и нападением.

– Когда ждать возвращения Максима Гончарова?

– Он начнет тренироваться с командой в понедельник. Когда сможет сыграть, я пока не знаю.

– Как вы настраивали команду перед матчем после поражений в двух последних?

– Мотивация была уже в тех двух проигранных матчах.

– Прокомментируйте слух о возможном появлении Атанасиу в «Салавате Юлаеве».

– Похоже, мне можете сказать больше, чем я знаю. (смеется)

– Планируете и дальше ротировать нападающих?

– Если тройки постоянно играют вместе, это приносит результат.

– Вы помните, когда ваша команда последний раз забивала больше 10 шайб за игру?

– Не помню. Это происходит не так часто.