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Полузащитник «Эвертона» Баркли передумал переходить в «Челси»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Трансфер полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси» соравался в последний момент, сообщает Sky Sports.

Клубы согласовали переход 23-летнего хавбека сборной Англии за 30 миллионов фунтов, однако футболист, уже прибыв на медобследование в Лондон, присоединяться к «синим» передумал.

Ранее Баркли отказался продлевать контракт и с «Эвертоном». Его действующее соглашение с «ирисками» истекает через 12 месяцев.

Баркли является воспитанником клубной академии «Эвертона», в основной команде выступает с 2013 года.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Англии 36 матчей, забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.

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