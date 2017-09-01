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Килиан Мбаппе: Все дети Парижа мечтают играть за «ПСЖ»

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от своего перехода в стан парижан.

– С большой радостью и гордостью я присоединяюсь к «ПСЖ», – приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ». – Все дети Парижа мечтают носить форму этого клуба и постоянно ощущать атмосферу «Парк де Пренс».

Я перешел в один из самых масштабных клубов Европы. Я намерен расти и дальше, вместе со своими новыми товарищами, чтобы достичь больших целей, поставленных клубом.

Напомним, финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за выкуп контракта Мбаппе 180 миллионов евро, но отложил подписание постоянного контракта из-за финансового фэйр-плей.

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