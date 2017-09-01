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«Тоттенхэм» пополнился нападающим «Суонси» Льоренте

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

«Тоттенхэм» подписал контракт с нападающим Фернандо Льоренте, ранее выступавшим за «Суонси», сообщается на официальном сайте «шпор».

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано до 2019 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.

В прошлом сезоне Льоренте в 33 матчах чемпионата Англии забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее форвард выступал за «Атлетик», «Ювентус» и «Севилью».

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