«Тоттенхэм» пополнился нападающим «Суонси» Льоренте

«Тоттенхэм» подписал контракт с нападающим Фернандо Льоренте, ранее выступавшим за «Суонси», сообщается на официальном сайте «шпор».

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано до 2019 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.

В прошлом сезоне Льоренте в 33 матчах чемпионата Англии забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее форвард выступал за «Атлетик», «Ювентус» и «Севилью».