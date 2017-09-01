«Суонси» объявил о возвращении Вилфрида Бони
Источник: ФК «Суонси»Комментарии
Фото: ФК «Суонси»
Нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони перешел в «Суонси»,
сообщает официальный сайт валлийского клуба.
28-летний нападающий подписал контракт с «лебедями»,
рассчитанный на два года, с возможностью продления еще на год.
Сумма сделки не разглашается, но по данным transfermarkt.de «горожане»
выручили на продаже игрока не менее 13 миллионов евро, при этом купив его у «Суонси»
в 2015 году за 32 миллиона евро.
Прошлой сезон Бони на правах аренды провел в «Сток Сити», за который сыграл в 11 матчах и забил два мяча. В составе «Манчестер Сити» принял участие в 46 матчах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.
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