Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:2Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Суонси» объявил о возвращении Вилфрида Бони

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии
«Суонси» объявил о возвращении Вилфрида Бони
Фото: ФК «Суонси»

Нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони перешел в «Суонси», сообщает официальный сайт валлийского клуба.

28-летний нападающий подписал контракт с «лебедями», рассчитанный на два года, с возможностью продления еще на год.

Сумма сделки не разглашается, но по данным transfermarkt.de «горожане» выручили на продаже игрока не менее 13 миллионов евро, при этом купив его у «Суонси» в 2015 году за 32 миллиона евро.

Прошлой сезон Бони на правах аренды провел в «Сток Сити», за который сыграл в 11 матчах и забил два мяча. В составе «Манчестер Сити» принял участие в 46 матчах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Итоговая таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» заплатил 28 млн евро за защитника «Торино», которым интересовался «Спартак»«Челси» заплатил 28 млн евро за защитника «Торино», которым интересовался «Спартак»Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста перешел в лондонский «Челси», сообщает официальный сайт английского клуба.«Тоттенхэм» пополнился нападающим «Суонси» Льоренте«Тоттенхэм» подписал контракт с нападающим Фернандо Льоренте, ранее выступавшим за «Суонси», сообщается на официальном сайте «шпор».«Лестер» арендовал у «Байера» защитника Драговича«Лестер» арендовал у «Байера» защитника Александара Драговича до конца нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте английского клуба.«Анжи» пополнился словенским защитником и отдал Карасева в аренду «СКА-Хабаровску»Словенский защитник Мирал Самарджич подписал двухлетний контракт с «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинцев.Ансальди перешел в «Торино»«Торино» арендовал у «Интера» защитника Кристиана Ансальди, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Футбол
У «Ростова» сорвался трансфер защитника сборной Исландии
Футбол
18-летний защитник Горбулин перешел из «Динамо» в «Спартак»
Футбол
Болгария обыграла Швецию и вышла на третье место в группе А квалификации ЧМ-2018
Футбол
Контракт Ионова с «Ростовом» рассчитан на 3 года
все новости
Суонси
Суонсикалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Вилфрид Бони
Вилфрид Бонивсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы