«Суонси» объявил о возвращении Вилфрида Бони

Нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони перешел в «Суонси», сообщает официальный сайт валлийского клуба.

28-летний нападающий подписал контракт с «лебедями», рассчитанный на два года, с возможностью продления еще на год.

Сумма сделки не разглашается, но по данным transfermarkt.de «горожане» выручили на продаже игрока не менее 13 миллионов евро, при этом купив его у «Суонси» в 2015 году за 32 миллиона евро.

Прошлой сезон Бони на правах аренды провел в «Сток Сити», за который сыграл в 11 матчах и забил два мяча. В составе «Манчестер Сити» принял участие в 46 матчах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

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