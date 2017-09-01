«Челси» заплатил 28 млн евро за защитника «Торино», которым интересовался «Спартак»
Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста перешел в лондонский «Челси»,
сообщает официальный сайт английского клуба.
25-летний итальянец подписал контракт с «синими», рассчитанный на четыре года. Сумма сделки не разглашается, но по данным авторитетного портала transfermarkt.de, «быки» выручили на продаже игрока не менее 28 миллионов евро.
«Я и мечтать не мог, что присоединюсь к «Челси» и буду
играть в премьер-лиге. Я очень рад перейти в этот клуб. Надеюсь, я смогу
показать тренеру, команде и болельщикам все свои качества», – заявил Дзаппакоста.
В прошлом сезоне в составе «Торино» Давиде принял участие в
29 матчах, в которых забил один мяч, отдал пять результативных передач и
заработал одну желтую карточку.
Стоит отметить, что в мае текущего года российские СМИ сообщали о том, что игроком интересуется московский «Спартак».