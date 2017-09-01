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«Челси» заплатил 28 млн евро за защитника «Торино», которым интересовался «Спартак»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
«Челси» заплатил 28 млн евро за защитника «Торино», которым интересовался «Спартак»
Фото: ФК «Челси»

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста перешел в лондонский «Челси», сообщает официальный сайт английского клуба.

25-летний итальянец подписал контракт с «синими», рассчитанный на четыре года. Сумма сделки не разглашается, но по данным авторитетного портала transfermarkt.de, «быки» выручили на продаже игрока не менее 28 миллионов евро.

«Я и мечтать не мог, что присоединюсь к «Челси» и буду играть в премьер-лиге. Я очень рад перейти в этот клуб. Надеюсь, я смогу показать тренеру, команде и болельщикам все свои качества», – заявил Дзаппакоста.

В прошлом сезоне в составе «Торино» Давиде принял участие в 29 матчах, в которых забил один мяч, отдал пять результативных передач и заработал одну желтую карточку.

Стоит отметить, что в мае текущего года российские СМИ сообщали о том, что игроком интересуется московский «Спартак».

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