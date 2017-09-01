Зинэтула Билялетдинов: Команда играла с огромным желанием
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился
впечатлениями от победы над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Я считаю, что команда играла с огромным желанием, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Единственный момент, который хотелось бы поправить – большинство. Моментов у
нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато,
будем работать над этим.
– Как оцените игру
Маркова в начале сезона?
– Он играет достаточно солидно, спокойно уверенно. Эта уверенность переходит и на ребят, они тоже начинают играть уверенно. Могу сказать только положительные слова.
Матч
Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы:
Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).
Место и дата
31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция