Зинэтула Билялетдинов: Команда играла с огромным желанием

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что команда играла с огромным желанием, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Единственный момент, который хотелось бы поправить – большинство. Моментов у нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато, будем работать над этим.

– Как оцените игру Маркова в начале сезона?

– Он играет достаточно солидно, спокойно уверенно. Эта уверенность переходит и на ребят, они тоже начинают играть уверенно. Могу сказать только положительные слова.