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Зинэтула Билялетдинов: Команда играла с огромным желанием

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что команда играла с огромным желанием, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Единственный момент, который хотелось бы поправить – большинство. Моментов у нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато, будем работать над этим.

– Как оцените игру Маркова в начале сезона?
– Он играет достаточно солидно, спокойно уверенно. Эта уверенность переходит и на ребят, они тоже начинают играть уверенно. Могу сказать только положительные слова.

Матч

Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы:

Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).

Место и дата

31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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