Артис Аболс: Удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки
Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Ак Барса»
(2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» с победой.
Первый период провели хорошо, второй – это игра в игре. Ясно, что тот, кто
владеет шайбой, у того большое преимущество - дальняя скамейка, защитникам
трудно поменяться. Второй период был за «Ак Барсом». В третьем периоде мы
перешли на три пятерки.
Думаю, мы смогли добавить в игре, начали создавать моменты. Но удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки в этом матче. Но ребята бились, пластались. По самоотдаче претензий у меня нет вообще. Ругать их за то, что меньше мастерства нельзя», - приводит слова Аболса официальный сайт «Ак Барса».
Матч
Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы:
Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).
Место и дата
31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция