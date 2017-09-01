Артис Аболс: Удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки

Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» с победой. Первый период провели хорошо, второй – это игра в игре. Ясно, что тот, кто владеет шайбой, у того большое преимущество - дальняя скамейка, защитникам трудно поменяться. Второй период был за «Ак Барсом». В третьем периоде мы перешли на три пятерки.

Думаю, мы смогли добавить в игре, начали создавать моменты. Но удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки в этом матче. Но ребята бились, пластались. По самоотдаче претензий у меня нет вообще. Ругать их за то, что меньше мастерства нельзя», - приводит слова Аболса официальный сайт «Ак Барса».