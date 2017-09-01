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Артис Аболс: Удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о поражении от «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

 «Ак Барс» с победой. Первый период провели хорошо, второй – это игра в игре. Ясно, что тот, кто владеет шайбой, у того большое преимущество - дальняя скамейка, защитникам трудно поменяться. Второй период был за «Ак Барсом». В третьем периоде мы перешли на три пятерки.

Думаю, мы смогли добавить в игре, начали создавать моменты. Но удаления и наши ошибки не дали нам зацепиться за очки в этом матче. Но ребята бились, пластались. По самоотдаче претензий у меня нет вообще. Ругать их за то, что меньше мастерства нельзя», - приводит слова Аболса официальный сайт «Ак Барса».

Матч

Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы:

Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).

Место и дата

31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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