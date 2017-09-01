Андрей Марков: Надеюсь, лучшая форма еще впереди

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков – о победе над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Вы впервые вывели «Ак Барс» с капитанской нашивкой. Какие эмоции?

– Это всегда почетно, почувствовал ответственность, нервничал, - приводит слова Маркова официальный сайт «Ак Барса» - Считаю, что мы провели хорошую игру. Но есть моменты, где ее можно улучшить. Будем добавлять.

– Вы продолжили свою результативную серию. Всех интересует вопрос: вы сейчас в лучшей форме или это только начало?

– Физически чувствую себя хорошо. Есть ощущение большой площадки. Нужно время, чтобы привыкнуть - есть нюансы, как подойти поближе, откатиться. Это надо прочувствовать. Надеюсь, лучшая форма еще впереди. Есть, над чем работать. Будем стараться улучшать игру.