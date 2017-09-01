Андрей Марков: Надеюсь, лучшая форма еще впереди
Защитник «Ак Барса» Андрей Марков – о победе над «Ладой»
(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Вы впервые вывели
«Ак Барс» с капитанской нашивкой. Какие эмоции?
– Это всегда почетно, почувствовал ответственность, нервничал, - приводит слова Маркова официальный сайт «Ак Барса» - Считаю, что мы провели хорошую игру. Но есть моменты, где ее можно улучшить. Будем добавлять.
– Вы продолжили свою
результативную серию. Всех интересует вопрос: вы сейчас в лучшей форме или это
только начало?
– Физически чувствую себя хорошо. Есть ощущение большой площадки. Нужно время, чтобы привыкнуть - есть нюансы, как подойти поближе, откатиться. Это надо прочувствовать. Надеюсь, лучшая форма еще впереди. Есть, над чем работать. Будем стараться улучшать игру.
Матч
Ак Барс - Лада - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы:
Зернов (Бабенко), 0:59 (0:1). Марков (Ландер, Секач), 6:39 (1:1). Попов (Глинкин), 26:54 (2:1). Глухов (Глинкин, Попов), 36:02 (3:1). Сотниекс (Соин, Костромитин), 38:28 (3:2). Чибисов (S. Galiyev), 53:20 (4:2). Азеведо (Секач), 59:59 (5:2).
Место и дата
31 августа 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция