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«Марсель» объявил о переходе Митроглу из «Бенфики»

Источник:  ФК «Марсель»Комментарии

Нападающий «Бенфики» Костас Митроглу перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.

29-летний грек подписал контракт с «Марселем», рассчитанный на четыре года. Сумма сделки не разглашается, но по информации transfermarkt.de, «орлы» выручили на продаже игрока не менее 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе «Бенфики» Костас принял участие в 43 матчах, в которых забил 27 мячей, отдал четыре результативные передачи и заработал три желтых карточки.

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