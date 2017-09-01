Парагвай разгромил Чили в матче отбора к ЧМ-2018

В матче 15-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Чили на своем поле уступила команде Парагвая со счетом 0:3.

Счет в матче на 24-й минуте открыл чилиец Артуро Видаль, пославший мяч в свои ворота. На 55-й минуте Виктор Касерес удвоил преимущество парагвайцев. Точку в матче поставил Ричард Ортис, доведя счет до разгромного.

Таким образом, Чили с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а Парагвай расположился на шестой строчке имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре чилийцы 5 сентября на выезде сыграют с Боливией, а подопечные Франсиско Арсе на следующий день встретятся с Уругваем.