Парагвай разгромил Чили в матче отбора к ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 15-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Чили на своем поле
уступила команде Парагвая со счетом 0:3.
Счет в матче на 24-й минуте открыл чилиец Артуро Видаль,
пославший мяч в свои ворота. На 55-й минуте Виктор Касерес удвоил преимущество
парагвайцев. Точку в матче поставил Ричард Ортис, доведя счет до разгромного.
Таким образом, Чили с 23 очками занимает четвертое место в
турнирной таблице, а Парагвай расположился на шестой строчке имея в активе на
два очка меньше.
В следующем туре чилийцы 5 сентября на выезде сыграют с Боливией, а подопечные Франсиско Арсе на следующий день встретятся с Уругваем.
Матч
Место и дата
01 сентября 01:30, , Онлайн-трансляция
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