Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Парагвай разгромил Чили в матче отбора к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 15-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Чили на своем поле уступила команде Парагвая со счетом 0:3.

Счет в матче на 24-й минуте открыл чилиец Артуро Видаль, пославший мяч в свои ворота. На 55-й минуте Виктор Касерес удвоил преимущество парагвайцев. Точку в матче поставил Ричард Ортис, доведя счет до разгромного.

Таким образом, Чили с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а Парагвай расположился на шестой строчке имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре чилийцы 5 сентября на выезде сыграют с Боливией, а подопечные Франсиско Арсе на следующий день встретятся с Уругваем.

Матч

Чили - Парагвай

Место и дата

01 сентября 01:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Уругвай – Аргентина, Бразилия – Эквадор и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 15-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира 2018 года.ЧМ-2018. Квалификация. Франция разгромила Голландию, Болгария обыграла Швецию и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Болгария обыграла Швецию и вышла на третье место в группе А квалификации ЧМ-2018Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Швеции завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Болгарии.Сборная Бельгии отправила девять безответных мячей в ворота ГибралтараСборная Бельгии крупно обыграла команду Гибралтара в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Франция разгромила Голландию и лидирует в группе А квалификации ЧМ-2018Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Франции и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу сборной Франции.
Футбол
«Лестер» арендовал у «Байера» защитника Драговича
Футбол
Полузащитник «Эвертона» Баркли передумал переходить в «Челси»
Футбол
Представитель РФПЛ: В РФПЛ еще приедут игроки, некоторым не ответили на заявки
Футбол
У «Ростова» сорвался трансфер защитника сборной Исландии
все новости
Парагвай
Парагвайкалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости