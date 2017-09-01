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Полузащитник «Лестера» Дринкуотер перешел в «Челси» за 38 млн евро

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Полузащитник «Лестера» Дринкуотер перешел в «Челси» за 38 млн евро
Фото: ФК «Челси»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер стал игроком «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

27-летний англичанин подписал контракт с «синими», рассчитанный на пять лет. Сумма сделки не разглашается, но по данным BBC «лисы» выручили на продаже игрока не менее 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе «Лестера» Дэнни принял участите в 43 матчах, забил один мяч, отдал три результативные передачи и заработал восемь желтых карточек.

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