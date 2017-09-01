«Арсенал» вновь отправил Кэмпбелла в аренду
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоэль Кэмпбелл на правах
аренды перешел в «Бетис», сообщает официальный сайт «канониров».
За испанскую команду 25-летний костариканец будет выступать
до 30 июня 2018 года.
Напомним, «Арсенал» уже третий год подряд на целый сезон
отдает Жоэля в аренду. Ранее он провел по году в «Вильярреале» и португальском «Спортинге»,
из которого вернулся в Лондон месяц назад.
В прошлом сезоне в составе «львов» Кэмпбелл провел 29 матчей, в которых забил три мяча, отдал четыре результативные передачи и заработал шесть желтых карточек.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически