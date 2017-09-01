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«Арсенал» вновь отправил Кэмпбелла в аренду

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоэль Кэмпбелл на правах аренды перешел в «Бетис», сообщает официальный сайт «канониров».

За испанскую команду 25-летний костариканец будет выступать до 30 июня 2018 года.

Напомним, «Арсенал» уже третий год подряд на целый сезон отдает Жоэля в аренду. Ранее он провел по году в «Вильярреале» и португальском «Спортинге», из которого вернулся в Лондон месяц назад.

В прошлом сезоне в составе «львов» Кэмпбелл провел 29 матчей, в которых забил три мяча, отдал четыре результативные передачи и заработал шесть желтых карточек.

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